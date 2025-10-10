В історії боксу є одразу декілька легендарних повернень у ринг. Тут присутні як легенди боксу, так і колишній суперник та кумир Олександра Усика, пише 24 Канал.

Менні Пак'яо



Менні Пак'яо / Фото Getty Images

19 липня поточного 2025 року легендарний філіппінець Менні Пак'яо знову потішив поціновувачів боксу своїм виступом у профі-рингу. Пак'яо ризикнув повернутись у свої 46 років після 4-річної паузи.

Перед цим "Пак Мен" востаннє боксував 21 серпня 2021-го, коли програв кубинцю Йорденісу Угасу. Менні зазнав своєї 8-ї поразки у професійній кар'єрі, після чого вирішив розпочали політичну кар'єру та навіть балотувався у президенти Філіппін, але програв на виборах. Пак'яо відверто розповів, чому вирішив закінчити із політикою та повернутись у бокс. Відповідь легенди процитувало видання The Ring.

У мене залишилося ще два-три поєдинки. Я відчуваю, що можу продовжувати ще пару років. Але я просто дивлюся на все по черзі. Моя мета – стати найстаршим чемпіоном і піти з боксу в статусі володаря титулу. Цей бій – дуже важливий для мене, тому що це історія. Я вірю, що стану першим членом Зали слави, який виграє ще один титул чемпіона світу, а також поб'ю свій власний рекорд, як найстарший чемпіон світу в напівсередній вазі,

– розповідав Менні.

Влітку 2025-го Пак'яо провів бій проти Маріо Барріоса. Менні не побоявся зустрічатись із молодшим на 16 років за себе суперником. Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі та закінчився несподіваною нічиєю. Один суддя віддав перевагу володарю поясу WBC у напівсередній вазі 115-113, а двоє інших нарахували мирову 114-114. Барріос хоч і захистив свій чемпіонський пояс, але сенсаційно не переміг легенду з Філіппін.

Для "Пак Мена" ця нічия стала вже 3-ю у кар'єрі. До цього філіппінський боксер розписував мирові у протистояння із домініканцем Агапіто Санчесом і мексиканцем Хуаном Мануелем Маркесом. Загалом за спиною Пак'яо – 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8 поразках.

Майк Тайсон

Майк Тайсон також входить до переліку боксерів, які не змогли із першого разу остаточно піти на пенсію. Взагалі у житті "Залізного Майка" є багато неприємних пригод. Однією із таких був інцидент, коли у 1992-му Тайсона визнали винним у зґвалтуванні та засудили до 6 років позбавлення волі. Однак Майка відпустили на волю у 1995-му з умовним терміном покарання.



Майк Тайсон / Фото Getty Images

Після цього "Залізний Майк" успішно відновив професійну кар'єру, повернувши половину своїх чемпіонських здобутків. Взимку 1999-го у житті Тайсона сталось неприємне дежавю. Він знову загримів за ґрати через побиття чотирьох людей після аварії. Титулований боксер пробув у неволі 3,5 місяці та знову повернувся у ринг.

У 2005-му Тайсон вже без вимушених мір попрощався з профі-рингом. Майк оголосив, що йде з боксу після двох поспіль поразок від британця Денні Вільямса та ірландця Кевіна Макбрайда. За два роки до цього він оголосив себе банкрутом.

Через 15 років Майк Тайсон знову вийшов у ринг, провівши виставковий двобій із Роєм Джонсом, у якому була несподівано зафіксована нічия. Хоч бій був виставковим, але його фінальний результат розлютив Тайсона.

Після цього Майк взяв паузу, а у листопаді 2024-го шокував усю боксерську спільноту своїм поєдинком проти Джейка Пола. Тайсон хоч і прогнозовано програв, але його ім'я повернулось у світові боксерські рейтинги. Він зазнав своєї 7-ї поразки на профі-рингу у 59 проведених боях. Також у його доробку – 50 перемог (44 – нокаутом), а 2 поєдинки були такими, що не відбулись.

На цьому 59-річний американський боксер не хоче зупинятись. Він вже анонсував легендарну битву проти Флойда Мейвезера, яка, ймовірно, відбудеться наступного 2026 року.

Тайсон розповідав, що поки йому платитимуть гроші, він боксуватиме у рингу. Такі його слова цитувало видання talkSPORT.

У свої 50 я заробив більше грошей, ніж у свої 20. І я провів лише чотири бої за свої 50 років. Це дуже цікаво. З цього погляду, мені зараз 60 років. Гроші нічого не значать. Головне – це люди, яких я люблю та про яких можу подбати,

– зізнавався Майк.

Джордж Форман

У далекому 1987 році Джордж Форман був у центрі уваги. Американський боксер вирішив відновити свою кар'єру після 10-річної перерви. Форман керувався лише однією ціллю – знову стати чемпіоном світу. Камбек Формана став нереальним – 24 переможні поєдинки поспіль.



Джордж Форман / Фото Getty Images

До слова. У 1977-му році Форман програв земляку Джиммі Янгу в "Бою року" за версією авторитетного журналу The Ring, після чого закінчував із боксом.

Своєї першої поразки після повернення Джордж зазнав у 1991-му році у бою проти Евандера Холіфілда. Після цього він провів ще 9 поєдинків, у яких здобув 7 звитяг та двічі програв.

У листопаді 1997-го остаточно закінчив кар'єру після суперечливої поразки від Шеннона Бріггза. На професійному рингу Джордж Форман святкував 76 перемог (68 – нокаутом) при 5 поразках у 81-му бою. У 1994-му році став найстаршим чемпіоном світу після перемоги над Майклом Мурером у віці 45 років. Тепер цей рекорд прагне побити українець Володимир Кличко.

На жаль, 21 березня 2025 року Джордж Форман помер.

Мухаммед Алі

У далекому 1967 році Мухаммед Алі отримав 4-річну дискваліфікацію після відмови проходити військову службу, адже існував ризик потрапити на війну у В'єтнамі.

Через цю відмову Алі втратив чемпіонський титул та не зміг продовжувати боксувати понад три наступні роки. Мухаммед повернувся у ринг через три роки у вигляді двох поспіль виграних бої – перемоги над Джеррі Кворрі та Оскаром Бонавеном.



Мухаммед Алі / Фото Getty Images

У 1971-му Алі втратив титул чемпіона світу у важкій вазі за версією The Ring після поразки від Джо Фрейзера. Це була дебютна поразка для Мухаммеда на профі-рингу. Це протистояння є одним із найлегендарніших в історії боксу.

Загалом у кар'єрі Мухаммед Алі провів 61 поєдинок, у яких здобув 56 перемог (37 – нокаутом), зазнавши при цьому 5 поразок. Остаточно попрощався із професійною кар'єрою після двох поспіль поразок – від Ларрі Голмса (2 жовтня 1980) та Тревора Бербіка (11 грудня 1981).

Після закінчення кар'єри Алі продовжував свою боротьбу, але вже із хворобою Паркінсона. У 2015-му році він був на межі життя та смерті через запалення легень та інфекцію сечовивідних шляхів. Влітку наступного року у легенди боксу знову були проблеми із легенями, які стали причиною госпіталізації.

3 червня 2016 року Мухаммед Алі помер

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі на початку 2025-го вчергове оголосив про закінчення кар'єри. Британець зробив відповідну заяву після двох поразок поспіль у 2024-му від Олександра Усика.

Вперше "Циганський король" попрощався після перемоги над Володимиром Кличком. У 2016-му балакучий британський боксер відмовився від реваншу проти Кличка-молодшого через депресію, зловживання алкоголем та наркотиками.

Тайсон взяв час на лікування та повернення до нормального життя. У липні 2017-го Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри, але через декілька днів через свої соцмережі знову повідомив про відхід на пенсію.



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

У червні 2018-го Тайсон вийшов у ринг, де технічним нокаутом у 4-му раунді здолав албанця Сефера Сефері.

Навесні 2022-го Ф'юрі знову взявся за своє. Тайсон втретє оголосив про відхід на пенсію. Цього разу після переможного бою із Ділліаном Вайтом. Але довго без професійного боксу та рингу британець не пробув.

Тайсон досі офіційно не оголосив про своє чергове повернення у ринг. Йому активно приписують британську битву проти Ентоні Джошуа. Однак в одному зі своїх інтерв'ю Ф'юрі наголосив, що відновить кар'єру лише заради трилогії з Усиком. "Циганський король" вже навіть анонсував третій бій проти українського "абсолюта", але це було більше схожим на брехню, аніж на правду.

Британський ексбоксер декілька разів намагався спровокувати Усика на емоції своїми скандальними відео. Але порушити тотальний спокій українця не зумів.