Хоча поєдинок міг принести "Мисливцю" шалені кошти. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Кріса Маннікса в соціальній мережі Х.

Читайте також Ексчемпіон розніс скандального боксера, який "злив в унітаз 40 мільйонів"

З ким не захотів битися Кроуфорд?

Американський журналіст повідомив про те, що у команді Теренса Кроуфорда не розглядається наступний бій проти Джейка Пола. Інсайдер пояснив, чому боксер відомився битися з блогером.

У Кроуфорда інші плани щодо наступного поєдинку. Американський боксер хоче організувати власний бій у березні 2026 року і навіть 40 мільйонів за бій проти блогера не вплинули на його рішення.

Тому Пол має шукати іншого суперника. Кроуфорд буде зосереджений на організації власного шоу.

Нагадаємо, що бій між Джейком Полом та Джервонтою Девіс було скасовано. За інформацією DAZN американського боксера може замінити Ентоні Джошуа, зустрівши у ринзі з блогером.

Що відомо про Кроуфорда?