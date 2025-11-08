Хотя поединок мог принести "Охотнику" огромные средства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Криса Манникса в социальной сети Х.

С кем не захотел драться Кроуфорд?

Американский журналист сообщил о том, что в команде Теренса Кроуфорда не рассматривается следующий бой против Джейка Пола. Инсайдер объяснил, почему боксер не захотел драться с блогером.

У Кроуфорда другие планы относительно следующего поединка. Американский боксер хочет организовать собственный бой в марте 2026 года и даже 40 миллионов за бой против блогера не повлияли на его решение.

Поэтому Пол должен искать другого соперника. Кроуфорд будет сосредоточен на организации собственного шоу.

Напомним, что бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвис был отменен. По информации DAZN американского боксера может заменить Энтони Джошуа, встретившись в ринге с блогером.

Что известно о Кроуфорде?