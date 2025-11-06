Известный в прошлом боксер хорошенько проехался по Джервонту Дэвису. Тим Брэдли не скрывает своего удивления от того факта, как чемпион мира своим нелепым поведением потерял огромный гонорар, передает 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Что сказал Брэдли о Дэвисе?

Бывший чемпион мира назвал Дэвиса "тупым боксером", который упустил целую гору денег в канализацию. Также Тим не обошел вниманием его промоутеров, которые не знали, какие скандалы творятся в жизни их клиента.

Ты должен быть самым тупым боксером мира, чтобы слить в унитаз 40 миллионов долларов своим поведением. Я этого не понимаю. Целую кучу денег просто в канализацию. Его промоутеры выглядят не меньшими идиотами, если не знали, что творится в делах твоего основного клиента,

– заявил Брэдли.

Напомним, что бой сорвался за 10 дней до вечера бокса в Майами. Все из-за того, что Джервонта жестоко избил свою подругу. Джейк Пол эмоционально отреагировал на такой поступок Дэвиса в своем в своем профиле в соцсети Х.

"Джервонта Дэвис – это буквально ходячий кусок мусора. Работать с ним – сплошной кошмар. Непрофессионализм, странные требования, опоздания на съемки на несколько часов. Плюс многочисленные аресты, обвинения и судебные иски. Если вы поддерживаете этого человека, вы поддерживаете самый отвратительный грех, который может совершить человек", – заявил Джейк.

Что известно о сорванном бое Пол – Дэвис?