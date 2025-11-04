Такую информацию сообщила Most Valuable Promotions (MVP), компания Джейка Пола. Именно она занималась организацией поединка против Джервонты Дэвиса, пишет 24 Канал.

Интересно Фиктивный брак и обидчик "Железного Майка": кто такой Джейк Пол, которого приписывают Усику

Почему отменили бой Пол – Дэвис?

Джервонта Дэвиса обвиняют в жестоком избиении своей подруги. Пол-младший резко раскритиковал чемпиона мира по версии WBA в легком весе из-за такого обращения с девушкой.

Вечер бокса перенесли на пока неизвестную дату. Известно лишь то, что боксерское событие состоится до конца текущего 2025 года. Уже сообщается, что команда Джейка уже начала поиски его нового соперника. Среди потенциальных вариантов рассматривают Теренса Кроуфорда, Райана Гарсию, Андре Уорда, Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаса.

Что было известно об отмененном бое Пол – Дэвис?

Поединок Пола против Дэвиса должен был состояться в Майами (США). Хотя в первую очередь был запланирован в Атланте.

Хотя бой должен был быть выставочным, но с профессиональными судьями и даже определением победителя. Также поединок мог закончиться нокаутом. Двум профессиональным судьям должен был помогать искусственный интеллект.

Интересно, что Полу приписывают бой против Александра Усика в октагоне по правилам ММА. Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона, в интервью World Boxing News назвал такой поединок "убийством".

"Усик – Пол? Об этом бое много говорят, но бокс? Это просто убийство. Но если бой пройдет по правилам ММА, то очевидно, что Усик также легко разберется с Полом. Этот бой принесет бешеные деньги. Братья Пол приносят большие деньги", – заявил Красюк.