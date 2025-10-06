Окрім того, Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Берні Девіс з команди "Мисливця" розповів, за якої умови боксер погодиться вийти в ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Що хоче Кроуфорд за повернення на ринг?

Берні Девіс розповів, що потрібно для того, аби Теренс Кроуфорд повернувся на ринг. На його думку, американський боксер вже закінчив та навряд чи проводитиме бої у майбутньому.

Член тренерського штабу вважає, що Кроуфорд погодиться битися лише за величезний гонорар. Боксеру потрібно заплатити 100 мільйонів, щоб він знову з'явився в рингу.

Хіба йому запропонують 100 мільйонів доларів, щоб вийти проти Жанібека, Лари чи Адамеса. І нехай хтось із них об'єднає пояси – тоді ми можемо говорити про бій за абсолютного чемпіона,

– сказав Кроуфорд.

Раніше Стівен Едвардс в інтерв'ю YSM Sports Media назвав ідеального суперника для Теренса Кроуфорда. Він заявив, що бій проти Хамзи Шираза буде привабливим для американця з фінансової сторони.

Що відомо про Кроуфорда?