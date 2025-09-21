Теренс Кроуфорд відповів категоричною відмовою щодо очного бою проти Джарона Енніса. Непереможний "Мисливець" не хоче переходити у першу середню вагу, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Чому Кроуфорд відмовляється від бою проти Енніса?

Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у другій середній вазі, переписавши історію боксу. Теренс став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього він здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

До слова, наставник американського боксера Браян Макінтайр у коментарі FightHype розповів про майбутні плани свого підопічного.

"Бій з Бенавідесом? Ні, ми не будемо проводити цей поєдинок. Звільнити пояси? Ні, ми не збираємось відмовлятися від титулів. Знаєте, ми просто спершу сядемо на хвилинку, все обговоримо, а потім повернемося в зал і будемо виконувати свою роботу", – сказав тренер Кроуфорда.

Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?