Теренс Кроуфорд ответил категорическим отказом относительно очного боя против Джарона Энниса. Непобедимый "Охотник" не хочет переходить в первый средний вес, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Почему Кроуфорд отказывается от боя против Энниса?

Кроуфорд победил Сауля Альвареса во втором среднем весе, переписав историю бокса. Теренс стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого он получал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.

К слову, наставник американского боксера Брайан Макинтайр в комментарии FightHype рассказал о будущих планах своего подопечного.

"Бой с Бенавидесом? Нет, мы не будем проводить этот поединок. Освободить пояса? Нет, мы не собираемся отказываться от титулов. Знаете, мы просто сначала сядем на минутку, все обсудим, а потом вернемся в зал и будем выполнять свою работу", – сказал тренер Кроуфорда.

Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?