Теренс Кроуфорд сбросил Александра Усика с первой позиции рейтинга The Ring. Американское издание BoxingNews24 не соглашается с таким обновлением, пишет 24 Канал.
Почему Кроуфорд несправедливо превзошел Усика в рейтинге The Ring?
Непобедимый "Охотник" превзошел боксера из Симферополя после исторической победы над Саулем Альваресом. Американский ресурс также не понимает, почему Кроуфорд переплюнул не только Усика, но и Наою Иноуэ, который доминирует в легчайшем весе.
Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Он даже не зачистил свой дивизион, проведя только бой с Альваресом. Посмотрите на Усика – по две победы над Джошуа, Фьюри и Дюбуа, не говоря уже о других британских супертяжах. Усик достаточно активен по количеству боев, тогда как у Кроуфорда по одному бою каждый год с 2020 года. Этого мало чтобы стать первым. Кроуфорд не доминирует в ринге так, как Усик или тот же Иноуэ, которого американец обошел в рейтинге,
– заявили эксперты BoxingNews24.
Как изменился рейтинг The Ring?
- Кроуфорд благодаря победе над Канело поднялся на первую позицию The Ring, сделав прыжок с третьей. Зато Усик опустился на второе место, а Иноуэ – на третье.
- Свои позиции не потеряли Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Джесси Родригес и Дзунто Накатани. По одной ступеньке вверх поднялись Шакур Стивенсон и Дэвид Бенавидес. А вот Альварес потерял две позиции после поражения от Кроуфорда и теперь замыкает десятку лучших.
Как Кроуфорд вошел в историю бокса?
Кроуфорд 13 сентября стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого он завоевывал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.
Американский боксер оформил свою 42-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). После этого противостояния Кроуфорд получил совет от Роя Джонса-младшего, который предложил ему уйти на пенсию.