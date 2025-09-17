Бывший чемпион мира поделился своими мыслями относительно возможного будущего Теренса Кроуфорда. Рой Джонс-младший считает, что американскому непобедимому боксеру следует повесить перчатки на гвоздь, передает 24 Канал с Boxing King Media.

Какой совет сделал Джонс для Кроуфорда?

По его словам, нет ни одного боксера, который смог бы одолеть нового "абсолюта" во втором среднем весе. Джонс не видит смысла продолжения карьеры Кроуфорда.

Никто его не победит. Он умеет драться в обеих стойках и является победителем до глубины души. Если бы я был Бадом, я бы просто ушел на пенсию. Кто сможет превзойти то, что он только что сделал?

– заявил Джонс-младший.

К слову, Рой Джонс-младший провел на профи-ринге 76 боев, в которых одержал 66 побед (47 – нокаутом) при 10-ти поражениях.

Что известно о победе Кроуфорда над Альваресом?

Кроуфорд победил Альвареса по единогласному решению судей после всех 12 раундов.

Теренс стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого он завоевывал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.

ИИ The Ring насчитал ничью– между Альваресом и Кроуфордом.

Флойд Мейвезер пополнил свой карман немаленькой суммой благодаря ставке на победу Теренса.

Для американского боксера эта победа стала 42-й на профи-ринге (31 – нокаутом).

Рой Джонс не видел боксеров, которые могли бы одолеть Усика?

Рой Джонс-младший рассказывал, что пока нет боксеров, которые могли бы победить Александра Усика. Американский боец предположил, кто вероятнее всего может стать соперником непобедимого украинского "Кота", сообщало The Ring.

"Я не вижу сейчас никого, кто мог бы его победить. Но самым вероятным соперником выглядит Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может стать определенным вызовом, ведь Паркер имеет боксерские навыки, скорость рук, умеет двигаться, как более легкий боец, и еще и работает с тренером Энди Ли, который хорошо знает свое дело", – сказал экс-чемпион.