Колишній чемпіон світу поділився своїми думками щодо можливого майбутнього Теренса Кроуфорда. Рой Джонс-молодший вважає, що американському непереможному боксеру слід повішати рукавички на цвях, передає 24 Канал із Boxing King Media.

Яку пораду зробив Джонс для Кроуфорда?

За його словами, немає жодного боксера, який зміг би здолати нового "абсолюта" у другій середній вазі. Джонс не бачить сенсу продовження кар'єри Кроуфорда.

Ніхто його не переможе. Він вміє битися в обох стійках і є переможцем до глибини душі. Якби я був Бадом, я б просто пішов на пенсію. Хто зможе перевершити те, що він щойно зробив?

– заявив Джонс-молодший.

До слова, Рой Джонс-молодший провів на профі-рингу 76 боїв, у яких здобув 66 перемог (47 – нокаутом) при 10-ти поразках.

Що відомо про перемогу Кроуфорда над Альваресом?

Кроуфорд переміг Альвареса за одноголосним рішенням суддів після усіх 12 раундів.

Теренс став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього він здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

ШІ The Ring нарахував нічию у протистоянні Альварес – Кроуфорд.

Флойд Мейвезер поповнив свою кишеню немаленькою сумою завдяки ставці на перемогу Теренса.

Для американського боксера ця звитяга стала 42-ю на профі-рингу (31 – нокаутом).

Рой Джонс не бачив боксерів, які могли б здолати Усика?

Рой Джонс-молодший розповідав, що наразі немає боксерів, які могли б перемогти Олександра Усика. Американський боєць припустив, хто найімовірніше може стати суперником непереможного українського "Кота", повідомляло The Ring.

"Я не бачу зараз нікого, хто міг би його перемогти. Але найімовірнішим суперником виглядає Джозеф Паркер. Це єдиний бій, який може стати певним викликом, адже Паркер має боксерські навички, швидкість рук, уміє рухатися, як легший боєць, та ще й працює з тренером Енді Лі, який добре знає свою справу", – сказав ексчемпіон.