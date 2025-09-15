Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, відібравши пояси у Сауля Альвареса. Інша легенда боксу Флойд Мейвезер розповів, що дещо збагатився завдяки цьому протистоянню, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм колишнього боксера.
Яку ставку зробив Мейвезер на бій Альварес – Кроуфорд?
У своїх соцмережах Мейвезер виклав фото чека, у якому написана сума ставки та виграшу. Флойд поставив 50 тисяч доларів на перемогу Кроуфорда. Звитяга Теренса принесла Мейвезеру 74 тисячі доларів "чистими".
Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?
- Боксери провели повний 12-раундовий двобій. Перед поєдинком фаворитом протистояння робили Канело. Однак Кроуфорд продемонстрував, що дуже добре вивчив стиль бою мексиканця та дав Альваресу серйозний двобій.
- Переможця зустрічі визначали судді, які одноголосного нарахували перемогу "Мисливцю". Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, відібравши пояси у Сауля.
- Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього Теренс здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.
- Кроуфорд здобув свою 42-гу перемогу поспіль на профі-рингу (31 – нокаутом). Натомість завдав Альваресу 3-ї поразки у професіоналах.
- Штучний інтелект The Ring нарахував нічию у поєдинку Кроуфорда проти Альвареса.