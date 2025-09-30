35-річний боксер із Мексики відчув дискомфорт у лікті, аби його прибрати Саулю Альваресу потрібно прооперувати руку. Через хірургічне втручання Канело довелось відтермінувати свій наступний бій, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Яку операцію зроблять Канело?

Мексиканський боксер планував повернутись у ринг вже у лютому 2026 року та провести бій у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Наразі невідомо, скільки триватиме реабілітацію Канело та його повернення у ринг.

Нагадаємо, що в Альвареса є контракт із Riadh Season на три поєдинки. Один із них вже відбувся якраз проти Теренса Кроуфорда (13 вересня 2025 року). Залишилось ще два.

До слова, Альварес зазнав 3-ї поразки на професійному рингу у 68-ми проведених боях. Також за його спиною 63 перемоги (39 – нокаутом) та 2 нічиї (із Хорхе Хуаресом і Геннадієм Головкіним).

Що відомо про мегафайт Альварес – Кроуфорд?