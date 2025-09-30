35-летний боксер из Мексики почувствовал дискомфорт в локте, чтобы его убрать Саулю Альваресу нужно прооперировать руку. Из-за хирургического вмешательства Канело пришлось отложить свой следующий бой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Какую операцию сделают Канело?

Мексиканский боксер планировал вернуться на ринг уже в феврале 2026 года и провести бой в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Пока неизвестно, сколько продлится реабилитация Канело и его возвращение в ринг.

Напомним, что у Альвареса есть контракт с Riadh Season на три поединка. Один из них уже состоялся как раз против Теренса Кроуфорда (13 сентября 2025 года). Осталось еще два.

К слову, Альварес потерпел 3-е поражение на профессиональном ринге в 68-ми проведенных боях. Также за его спиной 63 победы (39 – нокаутом) и 2 ничьи (с Хорхе Хуаресом и Геннадием Головкиным).

Что известно о мегафайте Альварес – Кроуфорд?