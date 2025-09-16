Експерти та букмекери робили із Канело фаворита даного протистояння. Однак Теренс Кроуфорд закрив усім рота, видавши відмінний бій, який переглянула рекордна кількість фанів із усього світу, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Варто побачити Кроуфорд видав базу про українців після грандіозної перемоги над Канело: потужне відео

Скільки переглядів зібрав бій Альварес – Кроуфорд?

Американський "Мисливець" здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів після напружених 12 раундів. Кроуфорд відібрав пояси у Сауля Альвареса та став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Видовищне протистояння Канело проти Кроуфорда переглянуло понад 41 мільйон глядачів на Netflix. Цей двобій став найпопулярнішим чемпіонським поєдинком у цьому столітті серед чоловіків.

Цікаво, що це далеко не найбільші перегляди загалом в історії боксу. До прикладу, бій-повернення Майка Тайсона переглянуло понад 108 мільйонів глядачів із цілого світу. У середині листопада минулого року "Залізний Майк" повернувся у профі-ринг програним поєдинком проти боксера-блогера Джейка Пола.

Також 50 мільйонів переглядів зібрало жіноче протистояння Кеті Тейлор та Аманди Серрано.

Що відомо після бою Альварес – Кроуфорд?

Теренс Кроуфорд завдяки цій перемозі став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього Теренс здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

Звитяга над Альваресом стала для американця 42-ю перемогою поспіль на профі-рингу.

Флойд Мейвезер трішки збагатився завдяки тріумфу непереможного "Мисливця".

ШІ The Ring нарахував нічию у мегафайті Канело – Альварес.

Які плани Кроуфорда та оновлений рейтинг The Ring?

У прямому ефірі Netflix Кроуфорд коротко розповів про майбутні плани після грандіозної перемоги у Лас-Вегасі.

"Я скажу те саме, що вже казав: ми поспілкуємось із командою та все вирішимо. Можливо, я повернусь у нижчу вагу", – сказав Теренс.

Відзначимо, після цієї перемоги американець очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Кроуфорд скинув із першого місця Олександра Усика. Українець опинився на другому місці. Топ-3 замкнув Наоя Іноуе.