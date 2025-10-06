Кроме того, Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Берни Дэвис из команды "Охотника" рассказал, при каком условии боксер согласится выйти в ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Читайте также Кроуфорд отказался от боя против одного соперника: кому повезло

Что хочет Кроуфорд за возвращение на ринг?

Берни Дэвис рассказал, что нужно для того, чтобы Теренс Кроуфорд вернулся на ринг. По его мнению, американский боксер уже закончил и вряд ли будет проводить бои в будущем.

Член тренерского штаба считает, что Кроуфорд согласится драться только за огромный гонорар. Боксеру нужно заплатить 100 миллионов, чтобы он снова появился в ринге.

Разве ему предложат 100 миллионов долларов, чтобы выйти против Жанибека, Лары или Адамеса. И пусть кто-то из них объединит пояса – тогда мы можем говорить о бое за абсолютного чемпиона,

– сказал Кроуфорд.

Ранее Стивен Эдвардс в интервью YSM Sports Media назвал идеального соперника для Теренса Кроуфорда. Он заявил, что бой против Хамзы Шираза будет привлекательным для американца с финансовой стороны.

Что известно о Кроуфорде?