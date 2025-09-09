Боксери визначать найсильнішого у другій середній вазі. З'явилась інформація про те, скільки зароблять Альварес та Кроуфорд за легендарну битву століття, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Які гонорари в Альвареса та Кроуфорда?

Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться за фінансування компанією Riyadh Season. Канело підписав найбільш оплачуваний контракт за всю історію боксу.

За чотири бої мексиканський боксер отримає 400 мільйонів доларів. В угоду входить бій проти Теренса Кроуфорда. За нього Сауль Альварес заробить рекордні 150 мільйонів доларів.

Теренс Кроуфорд жартував, що його гонорар буде лише 10 мільйонів доларів. Проте відомо, що "Мисливець" заробить за бій проти Сауля Альвареса – 50 мільйонів доларів.

Постер до бою Альварес – Кроуфорд / Фото з інстаграму боксера

Що відомо про Альварес – Кроуфорд?