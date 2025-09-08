В ніч 13 на 14 вересня 2025 року відбудеться найочікуваніший "бій століття" Альварес – Кроуфорд. Стало відомо, де дивитися шалену битву Канело з "Мисливцем", повідомляє 24 канал.

Читайте також "Стисне зуби": ексчемпіон світу спрогнозував переможця мегабитви року

Хто покаже Альварес – Кроуфорд?

Легендарну битву між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом наживо зі стадіону Allegiant Stadium у Лас-Вегасі покаже Netflix. Подія настільки великого рівня вперше транслюватиметься на цій стрімінговій платформі.

Відзначимо, що перед початком головної події вечора боксу Альварес – Кроуфорд відбудуться бої в андеркарді. В одному з поєдинків українець Сергій Богачук спробує взяти реванш у американця Брендона Адамса

Зверніть увагу! Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд вийдуть на ринг о 4:00 за київським часом.

Промо Альварес – Кроуфорд: дивіться відео

Що на кону Альварес – Кроуфорд?

  • Сауль Альварес захищатиме статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

  • Теренс Кроуфорд вперше у своїй кар'єрі битиметься у другій середній вазі.

  • До цього "Мисливець" бився у першій середній вазі, напівсередній вазі, першій напівсередній вазі та легкій вазі, де завойовував чемпіонські титули.