Довольно часто такие поединки заканчиваются нокаутом уже в первом раунде. Более того, иногда это даже поединки за звание чемпиона мира. О самых быстрых победах за чемпионский титул рассказывает 24 Канал.
Какие самые быстрые победы за чемпионский титул в боксе?
Согласно статистическим данным, две самые быстрые победы за титул чемпиона мира в тяжелом весе закончились на 52-й секунде поединка. В обоих случаях на кону был титул чемпиона мира по версии WBO.
- Герби Гайд – Дэймон Рид
В апреле 1998 года британский боксер Херби Гайд встретился с американцем Дэймоном Ридом. Гайд подходил к поединку, имея рекорд из 29 побед и одного поражения.
Как только бой начался, британец набросился на своего оппонента из США и свалил его на канвас мощными ударами.
Как Гайд нокаутировал Рида: смотрите видео
Интересный факт. После этого боя Гайд провел еще одну успешную защиту титула, но впоследствии потерял пояс в бою против Виталия Кличко. Украинец нокаутировал соперника уже во втором раунде и завоевал чемпионский пояс.
- Леймон Брюстер – Анджей Голота
Звездный американский боксер Брюстер в 2004 году победил Владимира Кличко в бою за пояс WBO и через год проводил вторую защиту титула в поединке против поляка Анджея Голоты.
Но бой в Чикаго длился всего 52 секунды: Брюстер быстро сбил Голоту с ног и защитил звание чемпиона мира.
Брюстер – Голота: смотрите видео боя
В 2007 году Брюстер и Кличко во второй раз сошлись на ринге, и на этот раз украинец взял реванш. Как говорится на сайте BoxRec, американец не смог продолжить бой, а Кличко защитил титулы IBF и IBO.
Есть ли украинцы в рейтинге?
- Все 29 самых быстрых побед в титульных боях, которые попали в символический рейтинг, закончились в первом раунде. Список замыкает бой Виталия Кличко против Одланьера Солиса.
- Украинец и кубинец встретились в 2011 году в Германии. Кличко-старший смог остановить соперника в конце первого раунда, ведь Солис получил травму при падении.
- Тогда украинский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBC.