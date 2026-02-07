Свою речь Фьюри выложил на своей странице в Инстаграм. Его противостояние с Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании.

Важно "Это основа его стиля": сможет ли Фьюри снова стать чемпионом мира

Что сказал Фьюри?

Фьюри в своем обращении к российскому спортсмену сказал, что у его оппонента будут проблемы. Он даже "пожалел" Махмудова, поскольку именно он следующий соперник Тайсона. Фьюри заявил, что ему жаль россиянина, ведь он обязательно получит на ринге.

Он первый ягненок на убой. Махмудов! У тебя проблемы. Большие проблемы. А если ты ищешь неприятностей, то ты попал по адресу. Смотри мне прямо в лицо. У тебя проблемы, здоровяк. Я не смогу по тебе не попасть,

– подчеркнул британский боксер.

Он добавил, что взамен россиянин не сможет ни разу попасть в него. Фьюри метафорически высказался, что даже бросив горсть риса, Махмудов все равно не сможет попасть. Британец вообще самоуверенно пообещал нокаутировать россиянина.

Что известно о бое между Фьюри и Махмудовым?

Поединком против Махмудова Фьюри возвращается в ринг после годичного перерыва. Россиянин владел титулами WBC International и Silver. По мнению букмекеров, британец является фаворитом противостояния. Его шансы на победу оценивают примерно в 80%.

Также предстоящий поединок в интервью Sky Sports прокомментировал президент WBC Маурисио Сулейман. Он назвал Махмудова интересным вызовом для Фьюри после возвращения на ринг. Он добавил, что британец всегда в форме, всегда сосредоточен и готов боксировать в любой момент.

Последние новости о Фьюри: кратко