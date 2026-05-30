По его словам, бой не состоится, если президент UFC Дэйна Уайт и промоушин Zuffa Boxing примут участие в организации поединка. Об этом сообщает Boxing News 24.

Джошуа – Фьюри: кто может сорвать бой?

"Реальность такова, что контракт является контрактом. Бой не состоится, если они будут иметь любое промоутерское участие в шоу. Поэтому этого не может быть. Там прямо сказано: если Zuffa, TKO – не знаю, сколько еще раз я должен это повторить. Так, они прямо упомянуты, и любой, кто связан с этой компанией, не может иметь никакого промоутерского участия в шоу", – заявил Хирн.

Промоутер рассказал, что Джошуа и Фьюри заключили соглашение, согласно которому промоутерами этого шоу будут Эдди Хирн, Фрэнк Уоррен, Спенсер Браун и Турки.

Мы все пожали руки. Мы все будем вместе работать над этим. Здесь нет какой-то большой истории о том, что появится какой-то приглашенный промоутер, потому что с точки зрения контрактов это просто не может работать таким образом,

– сказал Хирн.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри