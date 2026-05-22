Британец заявил, что Верховен не имеет никаких шансов на победу в бою против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxing news online.
Смотрите также Усик узнал сенсационное место на следующий бой
Какой прогноз на бой Усика дал Джошуа?
По словам Джошуа, 39-летний Усик истощит своего соперника как в видеоигре Street Fighter.
Я думаю, видимо, так же. В боксе, думаю, Усик истощит его запас сил. Объясню это так для тех, кто смотрит дома. Представим, что вы играете в Street Fighter и у вас есть шкала энергии – Усик знает, как заставить соперника тратить ее. По моему мнению, он просто его истощит,
– заявил "Эй-Джей".
Джошуа считает, что украинец одержит досрочную победу и неожиданно предположил, что бой продлится менее шести раундов.
"Надеюсь, бой продлится четыре раунда или больше, потому что я хочу насладиться вечером бокса", – добавил Энтони.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Бой между Усиком и Верховеном состоится в Гизе на фоне египетских пирамид. В Украине посмотреть поединок можно будет онлайн на платных платформах "Киевстар ТВ" или DAZN. Встреча боксеров ожидается в полночь.
- На кону противостояния будет титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В случае победы Усика его следующим соперником должен стать обязательный претендент на пояс WBC Агит Кабаел.