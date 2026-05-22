Из-за того, что в поединке встретятся спортсмены из разных дисциплин, бокса и кикбокса, интерес к бою чрезвычайно велик. Где можно будет посмотреть бой и кто обеспечит трансляцию события, расскажет 24 Канал.

Кто покажет поединок Усик – Верховен?

В Украине эксклюзивную онлайн-трансляцию поединка Усика против Верховена обеспечит платформа Киевстар ТВ. Вечер бокса полностью, включая андеркард, можно будет посмотреть только здесь. Для доступа необходимо авторизоваться и иметь подписку на пакет "Премиум HD" или активированную суперсилу "Киевстар ТВ Плюс".

Международные права принадлежат стриминговому сервису DAZN, где показ будет происходить через систему Pay-Per-View или в рамках пакета DAZN Ultimate.

В Польше и Чехии официальный показ организует медиасервис MEGOGO в формате Pay-Per-View с украинскими комментариями.

Вечер бокса начнется в 18:00, а главный бой Усик – Верховен ожидается около 23:45, или ночью на воскресенье примерно в 00:30 – 01:30 по киевскому времени.

Что известно о бое Усика против Верховена?

Это кроссоверный поединок, который состоится по правилам бокса в рамках масштабного шоу "Glory in Giza". Историческая локация в Гизе, Египет, стала местом для временной боксерской арены под открытым небом, расположенной на фоне легендарных египетских пирамид.

Верховена тренирует известный британский специалист Питер Фьюри – дядя чемпиона Тайсона Фьюри. Для 37-летнего нидерландца это будет лишь второй профессиональный бой в карьере по правилам бокса: первый он выиграл нокаутом еще в 2014 году.