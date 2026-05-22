Через те, що у поєдинку зустрінуться спортсмени з різних дисциплін, боксу та кікбоксу, інтерес до бою надзвичайно великий. Де можна буде переглянути бій і хто забезпечить трансляцію події, розповість 24 Канал.

Хто покаже поєдинок Усик – Верховен?

В Україні ексклюзивну онлайн-трансляцію поєдинку Усика проти Верховена забезпечить платформа Київстар ТБ. Вечір боксу повністю, включно з андеркардом, можна буде переглянути лише тут. Для доступу необхідно авторизуватися та мати підписку на пакет "Преміум HD" або активовану суперсилу "Київстар ТБ Плюс".

Міжнародні права належать стрімінговому сервісу DAZN, де показ відбуватиметься через систему Pay-Per-View або в рамках пакету DAZN Ultimate.

У Польщі та Чехії офіційний показ організує медіасервіс MEGOGO у форматі Pay-Per-View з українськими коментарями.

Вечір боксу розпочнеться о 18:00, а головний бій Усик – Верховен очікується близько 23:45, або вночі проти неділі приблизно о 00:30 – 01:30 за київським часом.

Що відомо про бій Усика проти Верховена?

Це кросоверний поєдинок, який відбудеться за правилами боксу в межах масштабного шоу "Glory in Giza". Історична локація в Гізі, Єгипет, стала місцем для тимчасової боксерської арени просто неба, розташованої на тлі легендарних єгипетських пірамід.

Верховена тренує відомий британський фахівець Пітер Ф'юрі – дядько чемпіона Тайсона Ф'юрі. Для 37-річного нідерландця це буде лише другий професійний бій у кар'єрі за правилами боксу: перший він виграв нокаутом ще у 2014 році.