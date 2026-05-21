Перша спроба Дюбуа проти Усика відбулася у 2023 році, коли він кинув виклик чемпіону WBA, WBO та IBF у Польщі, пише Sky Sports. У тому бою Усик піднявся після удару, який вважався нижче пояса, і зрештою нокаутував британця у дев'ятому раунді.

Що у команді Дюбуа кажуть про трилогію з Усиком?

Усик втратив титул IBF між двома боями з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Дюбуа ж здобув цей чемпіонський титул і нокаутував Ентоні Джошуа. Натхненний цим успіхом, він спробував ще раз битися з Усиком у 2025 році. Але в тому беззаперечному бою Усик нокаутував його ще швидше, розправившись з лондонцем у п'ятому раунді.

Після невдачі Дюбуа відновився і 9 травня повернув собі звання чемпіона світу внаслідок епічної битви з Фабіо Вордлі. Його промоутер, Френк Воррен, вважає, що Даніель тепер має кращу позицію, щоб перемогти Усика.

Я б хотів знову побачити Даніеля в рингу з ним. Він виріс ментально. Фізично він на висоті, але ментально він лише зараз доріс до цього, і я б дуже хотів знову побачити цей бій, справді хотів би,

– заявив Воррен.

За його словами, поєдинок проти Вордлі був важким для Дюбуа, але дозволив йому прогресувати ще більше та вирости ментально.

Команда британця також вважає, що їхній боксер достатньо вдосконалив свою майстерність, щоб втретє зійтися з Усиком.

Мохаммед Алі, керівник відділу аналізу боксерських виступів Дюбуа, заявив, що у випадку третього бою Даніель буде більш підготовленим.

Чи може Усик і Дюбуа провести третій бій?

Усик перед поєдинком з Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня, озвучив свій план на 2026 рік. Боксер планує вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу, а тому йому потрібен бій з чинним володарем поясу WBO, яким є Дюбуа.

Утім, перешкодою для їх третього поєдинку є низка факторів:

по-перше, Вордлі активував право на негайний реванш з Дюбуа, а отже саме він є пріоритетним суперником для Даніеля;

по-друге, WBO чітко заявила, що британець Мозес Ітаума є претендентом номер один на бій з чинним чемпіоном світу;

по-третє, якщо Усик переможе Верховена, то йому доведеться провести обов'язковий захист титулу WBC проти офіційного претендента Агіта Кабаєла. Якщо українець відмовиться це робити, то Світова боксерська рада може відібрати у нього чемпіонський пояс.

Поєднання цих факторів щонайменше відтерміновує на невизначений період можливість Усика знову побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Ба більше, час професійної кар'єри Олександра в боксі добігає кінця.

39-річний спортсмен оголосив, що після зустрічі з Верховеном проведе тільки два поєдинки. Одним із суперників українця має стати Тайсон Ф'юрі, який наприкінці 2026 року має провести бій проти Ентоні Джошуа.

Чи має сенс третій бій?

У професійному боксі існує формальний критерій, який необхідно виконати, щоб виправдати так звану трилогію. По-перше, чи були два бої видовищними та рівними, а по-друге, чи є по одній перемозі у кожного. Дві поразки Дюбуа ставлять під сумнів третє протистояння.

Ймовірну трилогію розкритикував відомий експерт з Британії Аде Оладіпо. Фахівець з боксу наголосив, що третій бій навряд чи викличе великий інтерес, враховуючи результати попередніх поєдинків. За словами Оладіло, наприкінці кар'єри Усик битиметься проти боксерів, протистояння з якими принесуть йому фінансову вигоду.

Окрім того, хоча Дюбуа став чемпіоном світу у видовищному бою проти Вордлі, рівень протистояння зі спортивної точки зору, м'яко кажучи, не дотягує до рівня Усика.

Сам Олександр назвав цей поєдинок вуличною бійкою та розкритикував Вордлі, який не працював джебом, що є важливим технічним аспектом для успішного боксера. Усик підсумував, що в цьому поєдинку Вордлі та Дюбуа тільки завдали фізичної шкоди один одному.