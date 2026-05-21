Первая попытка Дюбуа против Усика состоялась в 2023 году, когда он бросил вызов чемпиону WBA, WBO и IBF в Польше, пишет Sky Sports. В том бою Усик поднялся после удара, который считался ниже пояса, и в конце концов нокаутировал британца в девятом раунде.

Что в команде Дюбуа говорят о трилогии с Усиком?

Усик потерял титул IBF между двумя боями с Тайсоном Фьюри в 2024 году. Дюбуа же получил этот чемпионский титул и нокаутировал Энтони Джошуа. Вдохновленный этим успехом, он попытался еще раз сразиться с Усиком в 2025 году. Но в том безоговорочном бою Усик нокаутировал его еще быстрее, расправившись с лондонцем в пятом раунде.

После неудачи Дюбуа восстановился и 9 мая вернул себе звание чемпиона мира в результате эпической битвы с Фабио Уордли. Его промоутер, Фрэнк Уоррен, считает, что Даниэль теперь имеет лучшую позицию, чтобы победить Усика.

Я бы хотел снова увидеть Даниэля в ринге с ним. Он вырос ментально. Физически он на высоте, но ментально он только сейчас дорос до этого, и я бы очень хотел снова увидеть этот бой, действительно хотел бы,

– заявил Уоррен.

По его словам, поединок против Уордли был тяжелым для Дюбуа, но позволил ему прогрессировать еще больше и вырасти ментально.

Команда британца также считает, что их боксер достаточно усовершенствовал свое мастерство, чтобы в третий раз сойтись с Усиком.

Мохаммед Али, руководитель отдела анализа боксерских выступлений Дюбуа, заявил, что в случае третьего боя Даниэль будет более подготовленным.

Может ли Усик и Дюбуа провести третий бой?

Усик перед поединком с Рико Верховеном, который состоится 23 мая, озвучил свой план на 2026 год. Боксер планирует в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира, а потому ему нужен бой с действующим обладателем пояса WBO, которым является Дюбуа.

Впрочем, препятствием для их третьего поединка является ряд факторов:

во-первых, Уордли активировал право на немедленный реванш с Дюбуа, а значит именно он является приоритетным соперником для Даниэля;

во-вторых, WBO четко заявила, что британец Мозес Итаума является претендентом номер один на бой с действующим чемпионом мира;

в-третьих, если Усик победит Верховена, то ему придется провести обязательную защиту титула WBC против официального претендента Агита Кабаела. Если украинец откажется это делать, то Всемирный боксерский совет может отобрать у него чемпионский пояс.

Сочетание этих факторов как минимум откладывает на неопределенный период возможность Усика снова побиться за звание абсолютного чемпиона мира. Более того, время профессиональной карьеры Александра в боксе подходит к концу.

39-летний спортсмен объявил, что после встречи с Верховеном проведет только два поединка. Одним из соперников украинца должен стать Тайсон Фьюри, который в конце 2026 года должен провести бой против Энтони Джошуа.

Имеет ли смысл третий бой?

В профессиональном боксе существует формальный критерий, который необходимо выполнить, чтобы оправдать так называемую трилогию. Во-первых, были ли два боя зрелищными и равными, а во-вторых, есть ли по одной победе у каждого. Два поражения Дюбуа ставят под сомнение третье противостояние.

Вероятную трилогию раскритиковал известный эксперт из Британии Аде Оладипо. Специалист по боксу отметил, что третий бой вряд ли вызовет большой интерес, учитывая результаты предыдущих поединков. По словам Оладило, в конце карьеры Усик будет драться против боксеров, противостояния с которыми принесут ему финансовую выгоду.

Кроме того, хотя Дюбуа стал чемпионом мира в зрелищном бою против Уордли, уровень противостояния со спортивной точки зрения, мягко говоря, не дотягивает до уровня Усика.

Сам Александр назвал этот поединок уличной дракой и раскритиковал Уордли, который не работал джебом, что является важным техническим аспектом для успешного боксера. Усик подытожил, что в этом поединке Уордли и Дюбуа только нанесли физический вред друг другу.