Конечно, по опыту и уровню в боксе голландец значительно уступает украинцу, сообщает 24 Канал. Впрочем, по некоторым параметрам Верховен превосходит Усика.

В чем Верховен превосходит Усика?

Нидерландский спортсмен имеет очевидное преимущество над украинским боксером по антропометрическим данным. Верховен выше Усика на 5 сантиметров, его рост 196 сантиметров, тогда как украинца – 191 сантиметр.

Нидерландец намного тяжелее, чем украинец. Вес Верховена – 118 килограммов, вес Усика – 101 килограмм. Очевидно, что по габаритам кикбоксер превосходит боксера. Впрочем даже если отбросить разницу в классе спортсменов, то для Усика меньший рост и меньший вес может быть преимуществом.

На боксерском ринге украинец преодолевал высших и тяжелее себя Джошуа, Фьюри. Его меньший рост наоборот был в пользу Усика. Недаром многие представители мира бокса называют украинца необычным представителем супертяжелого веса.

Это невероятно, что человек с весом всего 100 килограммов и ростом 191 сантиметр так издевался на ринге над великаном Тайсоном Фьюри. Усик – лучший прирожденный боксер супертяжелого веса. Я таких больше не видел. Я и подумать не мог, что украинец достигнет таких успехов в этой категории,

– так после победы Усика над Фьюри говорил бывший чемпион Тони Белью.

Впрочем, с другой стороны Верховен может проанализировать победы Усика над великанами, чтобы проанализировать ошибки соперников украинца и не допустить их самому на ринге.

Какие еще преимущества на ринге может получить Верховен?

Рико Верховен – физически крепкий спортсмен. И это может быть его главным козырем на ринге. Он может пытаться доминировать массой и навязывать силовую борьбу, в частности в клинчах, изматывая украинского чемпиона.

Интересно, что на пресс-конференции перед поединком на вопрос о том, нашел ли Рико Верховен слабые места в Александре Усике голландец прямого ответа не дал. Зато рассыпался в комплиментах украинцу, назвав его феноменом.

Впрочем, на том же общении с медиа голландец отметил, что от его лучшего удара Усик безусловно упадет.

"Если я попаду в него, то он этого не выдержит. У нас 20 килограммов разницы. Он раскачанный тяжеловес, а я – прирожденный. В этом моя сила", – отмечал Верховен.

Кроме того, преимуществом нидерландца можно назвать то, что для Усика он абсолютно неизвестный соперник со своим стилем. Кикбоксер провел всего один поединок на боксерской арене, а этого материала мало для качественной тактической подготовки.

Для меня это не легкий бой. Я готовлюсь так, как и к другим своим оппонентам. Единственное, мы изменили нескольких спарринг-партнеров, которые хотя бы немного похожи на Верховена,

– отметил Усик о своей подготовке к бою.

Лучше всего оценил предстоящее противостояние бывший соперник Усика Тайсон Фьюри. По его словам, Верховен – мощный парень с тяжелым ударом с правой. В этом главное преимущество нидерландца. Впрочем Усик неоднократно преодолевал таких соперников в боксе, поэтому, хорошо знает, что с ними делать.

