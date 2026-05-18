В этот день Усик будет защищать лишь часть своих титулов в бою с легендой кикбоксинга. О подробностях этого поединка расскажет 24 Канал.

Смотрите также Усик отказался драться против одного из самых богатых боксеров мира

Какой статус титулов в поединке Усик – Верховен?

Из-за отсутствия нидерландца в боксерских рейтингах статус поясов украинца будет специфическим:

WBC и The Ring стоят на кону полноценно. Усик проводит добровольную защиту, поэтому в случае победы Верховен заберет эти два пояса себе.

WBA и IBF : для Усика это официальная защита, но Верховен завоевать их не сможет из-за отсутствия в топ-15 рейтинга организаций.

"Король Нила" : специальный памятный титул с элементами египетских пирамид, который организаторы изготовили специально для этого кроссовер-матча. Его заберет победитель.

WBO: вообще отсутствует, поскольку украинец добровольно отказался от него в конце 2025 года, потеряв статус абсолютного чемпиона.

Какие есть варианты развития событий в бою Усика против Верховена?

Победа Усика: украинец сохраняет три главных пояса и переходит к следующим регламентным защитам.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Победа Верховена: голландец получает пояса WBC, The Ring и "Король Нила". Титулы WBA и IBF становятся вакантными.

Что известно о бое и соперниках?

Поединок состоится по правилам классического профессионального бокса. Локация боя – египетская Гиза, где ринг разместят под открытым небом на специально возведенной временной арене на фоне знаменитых пирамид.

Выход боксеров ожидается не ранее 23:45 по киевскому времени. В Украине официальным транслятором мероприятия станет платформа Киевстар ТВ, а в мире бой покажет медиасервис DAZN.

Усик имеет 24 победы в профессионалах, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения. На любительском уровне он завоевал золотую медаль Олимпиады-2012 и стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях: крузервейт (до 90,7 килограмма) и супертяжелом весе, где одолел Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Более 11 лет Верховен был непобедимым в самой престижной кикбоксерской лиге мира Glory. Свой единственный профессиональный боксерский поединок он провел в 2014 году, нокаутировав соперника во втором раунде. В кикбоксинге имеет 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

Оба спортсмена уже прибыли в Египет для завершающего этапа подготовки. 21 мая запланирована официальная пресс-конференция, а 22 мая – церемония взвешивания.