Менеджер и деловой партнер Пола Накиса Бидариана говорил, что боксеры якобы устно договорились о встрече в поединке по смешанным боевым искусствам (ММА), и переговоры действительно велись. Однако сейчас Усик заявил, что этот бой больше невозможен, информирует talkSPORT.

Смотрите также Усик и Фьюри проведут третий бой – известный боксер сказал, кто победит на этот раз

Почему бой Усик – Пол не состоится?

39-летний боксер из Украины объяснил, что его поединок против Пола невозможен, ведь ютубер теперь его друг.

Пока что неизвестно, вернется ли Пол на ринг после поражения от нокаута от Джо Джоуи нокаутом от Энтони Джошуа в декабре 2025 года. Блогер получил перелом челюсти в двух местах, после чего ему сделали операцию по имплантации титановых пластин и удалению зубов.

Обычно на полное заживление перелома челюсти требуется от трех до 12 месяцев, но у Пола возникли осложнения, из-за которых ему пришлось второй раз ложиться под нож.

Пол даже предположил, что из-за травмы ему, возможно, придется завершить карьеру.

Когда заговорили о сломанной челюсти, я подумал: не удивлюсь, если он больше не вернется в бокс. Ему же не нужен бокс. У него очень насыщенная жизнь, он успешен во многих сферах. Уверен, он любит этот спорт и занимается им как промоутер, но возвращение после перелома челюсти – это серьезный психологический барьер,

– прокомментировал травму Пола промоутер Эдди Хирн для Sky Sports.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что Пол сказал о бое с Усиком?

В комментарии ютуб-каналу Chris Mannix инфлюенсер из США заявил, что после поражения от Джошуа больше не рассматривает поединков в супертяжелом весе. В качестве исключения – только вероятная встреча с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Пол, заработавший в боксе 200 миллионов долларов, до сих пор стремится стать чемпионом мира, однако рассматривает только выступления в первом тяжелом весе.

Поэтому, со слов обоих боксеров можно сделать вывод, что поединок больше не имеет шансов состояться.

Усик – Пол: какая предыстория?

Разговоры о бое между Усиком и Полом появились еще в 2025 году, когда промоутер американца Бидариана сообщил, что стороны ведут переговоры о поединке в октагоне.

Однако Эгис Климас, менеджер Усика, развеял слухи, заявив, что украинский боксер никогда бы не согласился на бой с Джейком. В то же время он не исключил возможность встречи по правилам MMA.

Финальную точку в дискуссии поставил Сергей Лапин, директор команды Усика. Он сообщил, что сейчас не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА с Полом.

Потенциальный бой оказался под критикой

Специалисты по боксу убеждают, что встреча Усика и Пола никому бы не была интересна из-за очевидного преимущества чемпиона из Украины.

Известный боксерский эксперт Гарет Дэвис в комментарии The Stomping Ground заявил, что Усику достаточно одного удара для того, чтобы нокаутировать ютубера.

Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии?,

– сказал Дэвис.

Эксперт добавил, что Усик смог бы заработать около 50 миллионов долларов, но выразил надежду, что украинец не пойдет на этот шаг.

Что дальше для Усика?