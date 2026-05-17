Менеджер і діловий партнер Пола Накіса Бідаріана казав, що боксери нібито усно домовилися про зустріч у поєдинку зі змішаних бойових мистецтв (ММА), і переговори дійсно велися. Однак зараз Усик заявив, що цей бій більше неможливий, інформує talkSPORT.

Дивіться також Усик і Ф'юрі проведуть третій бій – відомий боксер сказав, хто переможе цього разу

Чому бій Усик – Пол не відбудеться?

39-річний боксер з України пояснив, що його поєдинок проти Пола неможливий, адже ютубер тепер його друг.

Поки що невідомо, чи повернеться Пол на ринг після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа в грудні 2025 року. Блогер отримав перелом щелепи у двох місцях, після чого йому зробили операцію з імплантації титанових пластин та видалення зубів.

Зазвичай на повне загоєння перелому щелепи потрібно від трьох до 12 місяців, але у Пола виникли ускладнення, через які йому довелося вдруге лягати під ніж.

Пол навіть припустив, що через травму йому, можливо, доведеться завершити кар'єру.

Коли заговорили про зламану щелепу, я подумав: не здивуюся, якщо він більше не повернеться в бокс. Йому ж не потрібен бокс. У нього дуже насичене життя, він успішний у багатьох сферах. Упевнений, він любить цей спорт і займається ним як промоутер, але повернення після перелому щелепи – це серйозний психологічний бар'єр,

– прокоментував травму Пола промоутер Едді Гірн для Sky Sports.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Що Пол сказав про бій з Усиком?

У коментарі ютуб-каналу Chris Mannix інфлюенсер зі США заявив, що після поразки від Джошуа більше не розглядає поєдинків у надважкій вазі. Як виняток – тільки ймовірна зустріч з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Пол, який заробив у боксі 200 мільйонів доларів, досі прагне стати чемпіоном світу, однак розглядає тільки виступи в першій важкій вазі.

Відтак, зі слів обох боксерів можна зробити висновок, що поєдинок більше не має шансів відбутися.

Усик – Пол: яка передісторія?

Розмови про бій між Усиком і Полом з'явилися ще у 2025 році, коли промоутер американця Бідаріана повідомив, що сторони ведуть перемовини про поєдинок в октагоні.

Однак Егіс Клімас, менеджер Усика, розвіяв чутки, заявивши, що український боксер ніколи б не погодився на бій із Джейком. Водночас він не відкинув можливість зустрічі за правилами MMA.

Фінальну крапку в дискусії поставив Сергій Лапін, директор команди Усика. Він повідомив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА з Полом.

Потенційний бій опинився під критикою

Фахівці з боксу переконують, що зустріч Усика та Пола нікому б не була цікава через очевидну перевагу чемпіона з України.

Відомий боксерський експерт Гарет Девіс у коментарі The Stomping Ground заявив, що Усику достатньо одного удару для того, щоб нокаутувати ютубера.

Цей поєдинок нікому не потрібен, його не дивитимуться фанати боксу. Навіщо їм бій в октагоні за правилами ММА? Ви коли-небудь бачили, щоб Усик бився у партері, виконував якусь роботу на покритті?,

– сказав Девіс.

Експерт додав, що Усик зміг би заробити близько 50 мільйонів доларів, але висловив сподівання, що українець не піде на цей крок.

Що далі для Усика?