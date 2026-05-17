Менеджер і діловий партнер Пола Накіса Бідаріана казав, що боксери нібито усно домовилися про зустріч у поєдинку зі змішаних бойових мистецтв (ММА), і переговори дійсно велися. Однак зараз Усик заявив, що цей бій більше неможливий, інформує talkSPORT.
Чому бій Усик – Пол не відбудеться?
39-річний боксер з України пояснив, що його поєдинок проти Пола неможливий, адже ютубер тепер його друг.
- Поки що невідомо, чи повернеться Пол на ринг після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа в грудні 2025 року. Блогер отримав перелом щелепи у двох місцях, після чого йому зробили операцію з імплантації титанових пластин та видалення зубів.
- Зазвичай на повне загоєння перелому щелепи потрібно від трьох до 12 місяців, але у Пола виникли ускладнення, через які йому довелося вдруге лягати під ніж.
- Пол навіть припустив, що через травму йому, можливо, доведеться завершити кар'єру.
Коли заговорили про зламану щелепу, я подумав: не здивуюся, якщо він більше не повернеться в бокс. Йому ж не потрібен бокс. У нього дуже насичене життя, він успішний у багатьох сферах. Упевнений, він любить цей спорт і займається ним як промоутер, але повернення після перелому щелепи – це серйозний психологічний бар'єр,
– прокоментував травму Пола промоутер Едді Гірн для Sky Sports.
Що Пол сказав про бій з Усиком?
У коментарі ютуб-каналу Chris Mannix інфлюенсер зі США заявив, що після поразки від Джошуа більше не розглядає поєдинків у надважкій вазі. Як виняток – тільки ймовірна зустріч з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.
Пол, який заробив у боксі 200 мільйонів доларів, досі прагне стати чемпіоном світу, однак розглядає тільки виступи в першій важкій вазі.
Відтак, зі слів обох боксерів можна зробити висновок, що поєдинок більше не має шансів відбутися.
Усик – Пол: яка передісторія?
Розмови про бій між Усиком і Полом з'явилися ще у 2025 році, коли промоутер американця Бідаріана повідомив, що сторони ведуть перемовини про поєдинок в октагоні.
Однак Егіс Клімас, менеджер Усика, розвіяв чутки, заявивши, що український боксер ніколи б не погодився на бій із Джейком. Водночас він не відкинув можливість зустрічі за правилами MMA.
Фінальну крапку в дискусії поставив Сергій Лапін, директор команди Усика. Він повідомив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА з Полом.
Потенційний бій опинився під критикою
Фахівці з боксу переконують, що зустріч Усика та Пола нікому б не була цікава через очевидну перевагу чемпіона з України.
Відомий боксерський експерт Гарет Девіс у коментарі The Stomping Ground заявив, що Усику достатньо одного удару для того, щоб нокаутувати ютубера.
Цей поєдинок нікому не потрібен, його не дивитимуться фанати боксу. Навіщо їм бій в октагоні за правилами ММА? Ви коли-небудь бачили, щоб Усик бився у партері, виконував якусь роботу на покритті?,
– сказав Девіс.
Експерт додав, що Усик зміг би заробити близько 50 мільйонів доларів, але висловив сподівання, що українець не піде на цей крок.
Що далі для Усика?
Наступний бій непереможного Усика відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). У бою проти Ріко Верховена спортсмен захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.
Надалі у планах Олександра провести ще два поєдинки та завершити спортивну кар'єру. Потенційними суперниками Усика можуть стати Тайсон Ф'юрі, Агіт Кабаєл чи Даніель Дюбуа.
Остаточно про плани Усика стане відомо після довгоочікуваного поєдинку проти Верховена.