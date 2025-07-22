Після такого вчинку менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував можливу битву Джейка Пола та Олександра Усика. Представник українського чемпіона запевнив, якщо бій навіть відбудеться, то мова не може йти про ринг чи боксерські правила, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Що сказав Клімас про можливий бій Усик – Пол?

Менеджер Усика зізнався, що Олександр ніколи б не погодився вийти в один ринг із Полом-молодшим.

Якщо ми говоримо про Джейка Пола, то це вже не про бокс, інакше нас би посадили за вбивство. Не можна ставити Джейка Пола та Олександра Усика на один ринг у боксерському поєдинку – це нереально. І Олександр ніколи на це не погодиться. Але, звісно, якщо врахувати, що Джейк Пол займався боротьбою, і, кажуть, що він був хорошим борцем у юності, знає, як битися – тоді ММА було б ідеальним варіантом,

– сказав Клімас.

Відзначимо, що ще раніше американський шоумен заявляв, що хоче побитися з Усиком. Водночас Олександр запевняв, що готовий зійтись в октагоні з Полом-молодшим. Джейк не лише переглядав наживо реванш Усик – Дюбуа, а й спостерігав за Олександром ще до його виходу у ринг.

До слова, на боксерському рингу Пол-молодший вже провів 12 боїв, у яких здобув 11 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці.

Натомість Усик провів свій 24-й переможний двобій. Його наступний поєдинок стане останнім для українця на профі-рингу. Наразі серед списку потенційних суперників Усика є Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол та інші.