Олександр Усик нокаутував Даніель Дюбуа у 5-му раунді. Після поєдинку українському чемпіону не дали часу насолодитись перемогою, пише 24 Канал.

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Як Усик зійшовся у дуелі поглядів із Полом?

Після звитяги Усик зійшовся у дуелі поглядів із Джейком Полом. Боксер-ютубер підійнявся у ринг прямо після закінчення реваншу. Очна битва Усика і Пола-молодшого тривала декілька секунд, після чого бійці потисли одне одному руки та розійшлись.

Усик провів дуель поглядів із Полом: дивіться відео

Jake Paul vs Usyk?! pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Відзначимо, що Усик здобув свою 24-ту перемогу на профі-рингу. Наразі Олександр декілька місяців відпочине від боксу у родинному колі. Також український чемпіон ще не знає, хто може стати його суперником у прощальному бою. Натомість українець назвав трьох потенційних опонентів.

Ще раніше американський шоумен заявляв, що хоче побитись із Усиком. Водночас Олександр запевняв, що готовий зійтись в октагоні із Полом-молодшим.