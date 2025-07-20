Попри складний початок вже по ходу п'ятого раунду бій було завершено. Олександр Усик двічі відправив Даніеля Дюбуа у нокдаун та у підсумку нокаутував "Динаміта", пише 24 Канал.

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Хто буде наступним суперником Усика?

Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу та вдруге у хевівейті. Тепер його переможна серія складає 24 бої поспіль на профі-рингу.

Після яскравої перемоги українського чемпіона запитали про можливого суперника для прощального бою. Усик не дав чіткої відповіді, назвавши декількох опонентів.

Можливо, Тайсон Ф'юрі. Можливо, Джозеф Паркер. Можливо, Дерек Чісора. Я не готовий сказати зараз,

– відповів Усик.

Нагадаємо, що раніше Тайсон анонсував трилогію із Усиком. Начебто у квітні наступного 2026 року вони зійдуться у третьому бою на "Вемблі". Однак українець запевнив, що нічого не знає про цей можливий двобій. Сам британець відвідав реванш Усик – Дюбуа.

Наступний двобій стане останнім у грандіозній кар'єрі Олександра Усика.