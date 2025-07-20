Несмотря на сложное начало уже по ходу пятого раунда бой был завершен. Александр Усик дважды отправил Даниэля Дюбуа в нокдаун и в итоге нокаутировал "Динамита", пишет 24 Канал.

Смотрите также Огненное шоу и Ave Maria: как Усик и Дюбуа вышли в ринг – мощные видео

Кто будет следующим соперником Усика?

Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз в хевивейте. Теперь его победная серия составляет 24 боя подряд на профи-ринге.

После яркой победы украинского чемпиона спросили о возможном сопернике для прощального боя. Усик не дал четкого ответа, назвав нескольких оппонентов.

Возможно, Тайсон Фьюри. Возможно, Джозеф Паркер. Возможно, Дерек Чисора. Я не готов сказать сейчас,

– ответил Усик.

Напомним, что ранее Тайсон анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы в апреле следующего 2026 года они сойдутся в третьем бою на "Уэмбли". Однако украинец заверил, что ничего не знает об этом возможном поединке. Сам британец посетил реванш Усик – Дюбуа.

Следующий поединок станет последним в грандиозной карьере Александра Усика.