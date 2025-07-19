"Цыганский король" в присущем для себя одиозном стиле прибыл на лондонский стадион, который принимает 19 июля вечер бокса. Тайсон Фьюри не стал придумывать экстравагантный наряд, за то зажег на публику, сообщает 24 Канал.

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Как Фьюри прибыл на реванш Усик – Дюбуа?

Британский экс-боксер спел на публику. Тайсон приехал на боксерское событие в отличном настроении.

Фьюри спел перед реваншем Усик – Дюбуа: смотрите видео

Этот прием для @Tyson_Fury



Бесспорный бой в прямом эфире по всему миру & доступен для покупки СЕЙЧАС через @daznboxing #UsykDubois2 | Стадион Уэмбли | Сегодня вечером | #RiyadhSeason pic.twitter.com/qJLd9c081n - Queensberry Promotions (@Queensberry) 19 июля, 2025

Отметим, что ранее Фьюри анонсировал свой третий бой против Александра Усика. Вроде бы в апреле 2026 года болельщики увидят их трилогию. Правда, украинец рассказывал, что ничего не знает об этой анонсированной трилогии. Британец уверял, что вернется в бокс только ради поединка с украинским "Котом".

К слову, главный бой вечера бокса в Лондоне Усик – Дюбуа начнется около 23:30 по Киеву. Посмотреть реванш можно на медиасервисе MEGOGO.