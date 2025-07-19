"Циганський король" у притаманному для себе одіозному стилі прибув на лондонський стадіон, який приймає 19 липня вечір боксу. Тайсон Ф'юрі не став вигадувати екстравагантне вбрання, за те запалив на публіку, повідомляє 24 Канал.

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Як Ф'юрі прибув на реванш Усик – Дюбуа?

Британський ексбоксер заспівав на публіку. Тайсон приїхав на боксерську подію у відмінному настрої.

Ф'юрі заспівав перед реваншем Усик – Дюбуа: дивіться відео

That reception for @Tyson_Fury



The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing #UsykDubois2 | Wembley Stadium | Tonight | #RiyadhSeason pic.twitter.com/qJLd9c081n — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Відзначимо, що раніше Ф'юрі анонсував свій третій бій проти Олександра Усика. Начебто у квітні 2026 року уболівальники побачать їх трилогію. Щоправда, українець розповідав, що нічого не знає про цю анонсовану трилогію. Британець запевняв, що повернеться у бокс лише заради поєдинку із українським "Котом".

До слова, головний бій вечора боксу у Лондоні Усик – Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за Києвом. Переглянути реванш можна на медіасервісі MEGOGO.