Супертяжи соревнуются за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Посмотреть этот бой вживую приехало многие звездные гости приехали, сообщает 24 Канал.
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Как Усик и Дюбуа вышли в ринг?
Первым в ринг вышел Дюбуа. Предшествовало его выходу огненное шоу.
Видео выхода Дюбуа
После чего в ринге появился Усик. Александра выход был разделен на две части. Сначала украинец вышел под Ave Maria, а ближе к рингу Усик вышел под привычную композицию "Братья" Василия Жадана.
Видео выхода Усика