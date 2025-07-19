Многие звезды приехали в Лондон, чтобы увидеть, кто же станет новым абсолютным чемпионом мира в королевском весе. В главном бою вечера бокса в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Кто приехал на реванш Усик – Дюбуа в Лондон?

В столицу Великобритании уже приехал бывший британский боксер Тайсон Фьюри, которого Усик в 2024-м году дважды победил и отправил на пенсию. "Цыганский король" в присущем для себя стиле сыграл на публику.

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Также поддержать Усика в реванше приехал бывший нападающий сборной Украины и большой волонтер Роман Зозуля.

Сегодня я снова здесь. Но уже не как игрок, а как болельщик. Проходят годы, меняются роли, но ощущения - те же. Хочу пожелать успеха своему другу – Александру Усику. Саша, мы с тобой! Верим в тебя!

– подписал фото экс-футболист.

Также на "Уэмбли" первым уже прибыл и наш казак Александр Усик. С собой украинец не забыл взять игрушечного осла, который ему ранее подарила старшая дочь Елизавета, который стал для боксера талисманом.