Украинский чемпион первым прибыл на лондонскую арену. Вместе с Александром Усиком на "Уэмбли" приехал его игрушечный талисман-вислюк Леля, пишет 24 Канал.

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С кем приехал на реванш Усик?

Это игрушечное животное является талисманом украинского боксера и стало победным для Усика. Александр еще никогда не проигрывал, с тех пор, как получил этот презент от старшей дочери Елизаветы.

Усик прибыл на "Уэмбли": смотрите видео

Александр Усик находится в здании



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Напомним, что главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа начнется не раньше 23:00 по киевскому времени. Посмотреть вечер бокса из Лондона можно на медиасервисе MEGOGO.

На бой уже также прибыл бывший британский боксер Тайсон Фьюри, который развеселил публику. Именно его в 2024-м году дважды победил Усик и отправил болтливого "Цыганского короля" на пенсию.