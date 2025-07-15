Украинскому болельщику будет за кого поболеть в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Перед главным боем вечера бокса в ринг на "Уэмбли" выйдут два украинца – Владислав Сиренко и Даниэль Лапин, сообщает 24 Канал.

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После какого боя состоится реванш Усик – Дюбуа?

Сиренко проведет бой против Соломона Декреса. Хотя сначала Владислав должен был подраться против земляка Андрея Новицкого. Однако последний много говорил, но в итоге "сломался" перед боем и снялся с вечера бокса.

Лапин проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против Льюиса Эдмонсона. Оба соперника украинцев являются представителями британского бокса.

Кто же возглавит андеркард вечера бокса? В последнем поединке перед реваншем Усик – Дюбуа в лондонский ринг выйдут Лоуренс Околи и Кевин Лерена. Околи сразится за титул WBC Silver в супертяжелом дивизионе против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте.

Напомним, что вечер бокса 19 июля можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, которая уже традиционно является транслятором бокса в Украине. Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 (по киевскому времени). Мейнкард начнется примерно в 20:30, который как раз начнут бои двух украинских боксеров Сиренко и Лапина.

После чего подерутся Околи и Лерена. А уже после этого боя в ринг на "Уэмбли" выйдут Усик и Дюбуа. Главный бой вечера бокса начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.