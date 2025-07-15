Українському уболівальнику буде за кого повболівати в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Перед головним боєм вечора боксу у ринг на "Вемблі" вийдуть два українці – Владислав Сіренко та Даніель Лапін, повідомляє 24 Канал.

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Після якого бою відбудеться реванш Усик – Дюбуа?

Сіренко проведе бій проти Соломона Декреса. Хоча спершу Владислав повинен був побитись проти земляка Андрія Новицького. Однак останній багато балакав, але у підсумку "зламався" перед боєм та знявся із вечора боксу.

Лапін проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти Льюїса Едмонсона. Обидва суперники українців є представниками британського боксу.

Хто ж очолить андеркард вечора боксу? В останньому поєдинку перед реваншем Усик – Дюбуа у лондонський ринг вийдуть Лоуренс Околі та Кевін Лерена. Околі битиметься за титул WBC Silver у надважкому дивізіоні проти володаря пояса чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті.

Нагадаємо, що вечір боксу 19 липня можна буде переглянути на платформі MEGOGO, яка вже традиційно є транслятором боксу в Україні. Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 (за київським часом). Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, який якраз розпочнуть бої двох українських боксерів Сіренка та Лапіна.

Після чого поб'ються Околі і Лерена. А вже після цього бою у ринг на "Вемблі" вийдуть Усик і Дюбуа. Головний бій вечора боксу розпочнеться орієнтовно 23:30 за Києвом.