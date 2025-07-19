Український чемпіон першим прибув на лондонську арену. Разом із Олександром Усиком на "Вемблі" приїхав його іграшковий талісман-віслюк Льоля, пише 24 Канал.

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З ким приїхав на реванш Усик?

Ця іграшкова тваринка є талісманом українського боксера та стала переможною для Усика. Олександр ще ніколи не програвав, відколи отримав цей презент від старшої доньки Єлизавети.

Усик прибув на "Вемблі": дивіться відео

Oleksandr Usyk is in the building



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Нагадаємо, що головний бій вечора боксу Усик – Дюбуа розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом. Переглянути вечір боксу із Лондона можна на медіасервісі MEGOGO.

На бій вже також прибув колишній британський боксер Тайсон Ф'юрі, який розвеселив публіку. Саме його у 2024-му році двічі переміг Усик та відправив балакучого "Циганського короля" на пенсію.