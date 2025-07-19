Багато зірок приїхали у Лондон, аби побачити, хто ж стане новим абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі. У головному бою вечора боксу у ринг вийдуть Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Хто приїхав на реванш Усик – Дюбуа у Лондон?

У столицю Великої Британії вже приїхав колишній британський боксер Тайсон Ф'юрі, якого Усик у 2024-му році двічі переміг та відправив на пенсію. "Циганський король" у притаманному для себе стилі зіграв на публіку.

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Також підтримати Усика у реванші приїхав колишній нападник збірної України та великий волонтер Роман Зозуля.

Сьогодні я знову тут. Але вже не як гравець, а як вболівальник. Минають роки, змінюються ролі, але відчуття — ті самі. Хочу побажати успіху своєму другу – Олександру Усику. Саша, ми з тобою! Віримо в тебе!

– підписав фото ексфутболіст.

Також на "Вемблі" першим вже прибув й наш козак Олександр Усик. Із собою українець не забув взяти іграшкового віслюка, який йому раніше подарувала старша донька Єлизавета, який став для боксера талісманом.