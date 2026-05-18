У цей день Усик захищатиме лише частину своїх титулів у бою з легендою кікбоксингу. Про подробиці цього поєдинку розповість 24 Канал.

Який статус титулів у поєдинку Усик – Верховен?

Через відсутність нідерландця у боксерських рейтингах статус поясів українця буде специфічним:

WBC та The Ring : стоять на кону повноцінно. Усик проводить добровільний захист, тому в разі перемоги Верховен забере ці два пояси собі.

WBA та IBF : для Усика це офіційний захист, але Верховен завоювати їх не зможе через відсутність у топ-15 рейтингу організацій.

"Король Нілу" : спеціальний пам'ятний титул із елементами єгипетських пірамід, який організатори виготовили спеціально для цього кросовер-матчу. Його забере переможець.

WBO: взагалі відсутній, оскільки українець добровільно відмовився від нього наприкінці 2025 року, втративши статус абсолютного чемпіона.

Які є варіанти розвитку подій у бою Усика проти Верховена?

Перемога Усика: українець зберігає три головні пояси та переходить до наступних регламентних захистів.

Перемога Верховена: нідерландець отримує пояси WBC, The Ring та "Король Нілу". Титули WBA та IBF стають вакантними.

Що відомо про бій та суперників?

Поєдинок відбудеться за правилами класичного професійного боксу. Локація бою – єгипетська Гіза, де ринг розмістять просто неба на спеціально зведеній тимчасовій арені на фоні знаменитих пірамід.

Вихід боксерів очікується не раніше 23:45 за київським часом. В Україні офіційним транслятором заходу стане платформа Київстар ТБ, а у світі бій покаже медіасервіс DAZN.

Усик має 24 перемоги у професіоналах, 15 з яких нокаутом, і жодної поразки. На аматорському рівні він завоював золоту медаль Олімпіади-2012 та став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях: крузервейті (до 90,7 кілограма) та суперважкій вазі, де здолав Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Більше ніж 11 років Верховен був непереможним у найпрестижнішій кікбоксерській лізі світу Glory. Свій єдиний професійний боксерський поєдинок він провів у 2014 році, нокаутувавши суперника у другому раунді. У кікбоксингу має 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.

Обидва спортсмени вже прибули до Єгипту для завершального етапу підготовки. 21 травня запланована офіційна пресконференція, а 22 травня – церемонія зважування.