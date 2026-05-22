Британець заявив, що Верховен не має жодних шансів на перемогу в бою проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі. Про це повідомляє Boxing news online.
Який прогноз на бій Усика дав Джошуа?
За словами Джошуа, 39-річний Усик виснажить свого суперника як у відеогрі Street Fighter.
Я думаю, мабуть, так само. У боксі, думаю, Усик виснажить його запас сил. Поясню це так для тих, хто дивиться вдома. Уявімо, що ви граєте в Street Fighter і у вас є шкала енергії – Усик знає, як змусити суперника витрачати її. На мою думку, він просто його виснажить,
– заявив "Ей-Джей".
Джошуа вважає, що українець здобуде дострокову перемогу й несподівано припустив, що бій триватиме менше шести раундів.
"Сподіваюся, бій триватиме чотири раунди або більше, тому що я хочу насолодитися вечором боксу", – додав Ентоні.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Бій між Усиком і Верховеном відбудеться у Гізі на тлі єгипетських пірамід. В Україні переглянути поєдинок можна буде онлайн на платних платформах "Київстар ТБ" або DAZN. Зустріч боксерів очікується опівночі.
- На кону протистояння буде титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. У випадку перемоги Усика його наступним суперником має стати обов'язковий претендент на пояс WBC Агіт Кабаєл.