За його словами, бій не відбудеться, якщо президент UFC Дейна Вайт та промоушин Zuffa Boxing візьмуть участь в організації поєдинку. Про це повідомляє Boxing News 24.

"Реальність така, що контракт є контрактом. Бій не відбудеться, якщо вони матимуть будь-яку промоутерську участь у шоу. Тому цього не може бути. Там прямо сказано: якщо Zuffa, TKO – не знаю, скільки ще разів я маю це повторити. Так, вони прямо згадані, і будь-хто, хто пов'язаний із цією компанією, не може мати жодної промоутерської участі в шоу", – заявив Гірн.

Промоутер розповів, що Джошуа та Ф'юрі уклали угоду, відповідно до якої промоутерами цього шоу будуть Едді Гірн, Френк Воррен, Спенсер Браун і Туркі.

Ми всі потиснули руки. Ми всі будемо разом працювати над цим. Тут немає якоїсь великої історії про те, що з'явиться якийсь запрошений промоутер, тому що з точки зору контрактів це просто не може працювати таким чином,

– сказав Гірн.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі