"Цыганский король", в пассиве которого всего лишь два поражения, опубликовал серию коротких видео с тренировки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Фьюри в инстаграме.
Как Тайсон Фьюри тренируется после возвращения в бокс?
В понедельник, 12 января, Тайсон показал, как делал пробежку с огромным бревном на плече. Этот ролик бывшего чемпиона мира напомнил легендарные фрагменты из кинофильма 1985 года "Командо", в котором Арнольд Шварценеггер держал бревно на плече.
Как Фьюри бегает с бревном на плече под мотивационную музыку: смотрите видео
В подписи к своему сообщению Тайсон отметил, что многие не видят, что происходит за кулисами подготовки к поединку.
Победа приобретается задолго до того, как ты танцуешь под светом прожекторов,
– отметил британец.
Интересно, что видео Фьюри понравился Александр Усик.
Усик поставил лайк под видео Фьюри / Скриншот из инстаграма Фьюри
Еще на одном видео 37-летний боксер показал, как тянет бревно по полю.
Фьюри показал, как тянет бревно: смотрите видео
Когда следующий бой Фьюри и кто соперник?
Как свидетельствуют данные BoxRec, два предыдущих боя на профессиональном ринге Фьюри провел в 2024 году против Усика и проиграл украинцу решением судей. После этого британец в очередной раз заявил о завершении карьеры.
Обратите внимание. Ранее "Цыганский король" уже объявлял о решении завязать с боксом. После победы против Владимира Кличко в 2015 году он не дал украинцу реванш и вернулся в бокс только через три года, чтобы стать чемпионом мира по версии WBC.
В команде Тайсона неоднократно заявляли о желании провести третий бой против Усика. Однако украинец решил встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером, который дважды проигрывал Фьюри.
Среди других возможных оппонентов для "Цыганского короля" фигурирует Энтони Джошуа, однако "Эй-Джей" недавно попал в смертельное ДТП и якобы решил завершить карьеру. Хотя промоутер Фрэнк Уоррен ранее анонсировал битву Фьюри – Джошуа на август – сентябрь 2026 года.