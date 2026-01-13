"Цыганский король", в пассиве которого всего лишь два поражения, опубликовал серию коротких видео с тренировки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Фьюри в инстаграме.

Как Тайсон Фьюри тренируется после возвращения в бокс?

В понедельник, 12 января, Тайсон показал, как делал пробежку с огромным бревном на плече. Этот ролик бывшего чемпиона мира напомнил легендарные фрагменты из кинофильма 1985 года "Командо", в котором Арнольд Шварценеггер держал бревно на плече.

Как Фьюри бегает с бревном на плече под мотивационную музыку: смотрите видео

В подписи к своему сообщению Тайсон отметил, что многие не видят, что происходит за кулисами подготовки к поединку.

Победа приобретается задолго до того, как ты танцуешь под светом прожекторов,

– отметил британец.

Интересно, что видео Фьюри понравился Александр Усик.



Усик поставил лайк под видео Фьюри / Скриншот из инстаграма Фьюри

Еще на одном видео 37-летний боксер показал, как тянет бревно по полю.

Фьюри показал, как тянет бревно: смотрите видео

Когда следующий бой Фьюри и кто соперник?

Как свидетельствуют данные BoxRec, два предыдущих боя на профессиональном ринге Фьюри провел в 2024 году против Усика и проиграл украинцу решением судей. После этого британец в очередной раз заявил о завершении карьеры.

Обратите внимание. Ранее "Цыганский король" уже объявлял о решении завязать с боксом. После победы против Владимира Кличко в 2015 году он не дал украинцу реванш и вернулся в бокс только через три года, чтобы стать чемпионом мира по версии WBC.