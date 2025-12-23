Фрэнк Уоррен рассказал, что следующий бой Энтони Джошуа может состояться уже в феврале 2026 года. По его словам, не стоит ждать от Тайсона, что тот тихо будет ждать британской битвы. Иначе он просто не сможет проводить бои до августа – сентября следующего года, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside Toe2Toe.

К теме Фьюри – Джошуа: что известно о возможной британской битве, которая перепишет историю бокса

Когда состоится бой Джошуа – Фьюри?

Популярный промоутер анонсировал вероятный срок боя Джошуа – Фьюри. Речь идет об августе – сентябре 2026 года.

Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком,

– сказал Уоррен.

Также известный функционер рассказал, может ли Тайсон провести промежуточный бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Уоррен отметил, что у Фьюри есть несколько вариантов. Если бой состоится, то все обсуждения будут уже в начале следующего года.

Отметим, что первым о вероятном сопернике "Цыганского короля" из России заговорил аналитик Гарет Дэвис. Он в комментарии iFL TV рассказал, что Махмудов мог бы быть популярным в Великобритании, но вряд ли мог бы победить Тайсона.

Джошуа бросил вызов Фьюри?

В ночь на 20 декабря 2025 года Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде. Сразу после поединка Энтони в комментарии Netflix Sports вызвал на бой "Цыганского короля". Эй Джей призвал Тайсона перейти от разговоров к делу.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – заявил Джошуа.

Что известно о возможной британской битве?