Леннокс Льюис высказался о потенциальном бое Джошуа – Фьюри. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой FightHype.

Что сказал Льюис о бое Джошуа – Фьюри?

Легенда бокса сделал прогноз на поединок между "Эй Джеем" и "Цыганским королем". Кроме того, он отметил, что все сообщество хочет увидеть бой в Лондоне.

По его мнению, шансы боксеров равны. Победит тот, кто первый нанесет точный и нокаутирующий удар.

Ну, у вас есть один человек, о котором вы знаете, что он имеет хорошие боксерские способности, а другой человек имеет хороший нокаутирующий удар. Так что это мощь против мастерства. Тот, кто попадет первым,

– сказал Льюис.

Напомним, что Джошуа досрочно одолел Пола. Британский боксер нокаутировал американского боксера в шестом раунде.

Как Джошуа бросил вызов Фьюри?

"Эй Джей" после поединка против Пола заговорил о бое с Тайсоном Фьюри. Как сообщает Netflix Sports, выступил с громким заявлением.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал Энтони.

Что известно о потенциальном бое Джошуа – Фьюри?