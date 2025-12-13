Авторитетный журнал The Ring сообщил о возвращении Тайсона Фьюри. Соперником "Цыганского короля" будет его звездный земляк Энтони Джошуа, передает 24 Канал.
Когда состоится бой Фьюри – Джошуа?
Сообщается, что британская битва возглавит вечер бокса Riyadh Season в 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои.
Если у Джошуа уже назначен бой, то Фьюри еще наслаждается пенсией. Энтони вернется в ринг 19 декабря 2025 года, а его оппонентом будет блогер-боксер Джейк Пол. Их поединок состоится в Майами (США). Для Джошуа это будет первый бой с сентября 2024-го года, когда он был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.
Зато Фьюри в очередной раз закончил карьеру после двух поражений подряд от Александра Усика в 2024-м.
Недавно Тайсон в комментарии для IFL TV назвал единственное условие, которое вернет его в профи-ринг.
Фьюри выбрал другого соперника?
Издание World Boxing News сообщало, что Тайсон выбрал себе следующего соперника. Фьюри рассказал о своей готовности вернуться "на трон", выбрав себе в оппоненты Фабио Уордли.
Последний недавно стал новым чемпионом мира без какого-либо боя, когда Александр Усик отказался от чемпионского пояса по версии WBO. Такой поединок бы приблизил Фьюри к возможной трилогии с непобедимым украинцем.
Какова статистика боксеров?
Фьюри имеет за спиной 34 победы (24 – нокаутом) при двух поражениях от Усика. Также один из боев против Деонтея Уайлдера закончился ничьей.
Что касается Джошуа, то Энтони в сентябре в бою против Дюбуа потерпел свое четвертое поражение в профессионалах при 28 победах (25 – нокаутом). Кроме поражения от Дюбуа Эй Джей дважды проигрывал Усику и однажды Энди Руизу, который нанес дебютное фиаско в карьере британца (данные BoxRec).